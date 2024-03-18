Суд постановил взыскать с Джигурды и Анисиной 500 тысяч рублей по делу Барташ

Кунцевский районный суд Москвы взыскал 500 тысяч рублей с певца Никиты Джигурды и его жены Марины Анисиной в качестве судебных расходов. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

© Youtube

В качестве истца выступила Светлана Романова.

«Определением Кунцевского районного суда города Москвы удовлетворены исковые требования… о взыскании с Джигурды Никиты Борисовича и Анисиной Марины Вячеславовны расходов на оплату юридических услуг в размере 500 тысяч рублей», — говорится в тексте.

Напомним, что в 2016 году Джигурда заявил, что скончавшаяся бизнес-вумен Людмила Браташ, с которой он познакомился на отдыхе в 2010 году, завещала ему все свое состояние. Ее сестра, Светлана Романова, оспаривала это. В 2022 году Джигурда проиграл в длившихся несколько лет судебных тяжбах, поскольку не смог предоставить оригинал завещания.