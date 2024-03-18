Джигурда привез в Донбасс гуманитарную помощь и посетил Запорожскую область

Российский актер и певец Никита Джигурда привез гуманитарную помощь на передовую в Донбасс, после чего посетил Запорожскую область. Как рассказал он корреспонденту ТАСС, его фамилия "уходит корнями в Запорожскую Сечь".

"Мы приезжали в Донбасс, на передовую. В 95-й полк, привезли коптеры и гуманитарку. Потом сюда [в Запорожскую область], потому, что фамилия Джигурда уходит корнями в Запорожскую Сечь. Я не мог сюда не приехать", - заявил актер.

Он также подчеркнул, что Запорожье всегда было русским: "Всегда в Запорожье дух казачества был. Русский! Подчеркиваю, русский".