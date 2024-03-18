55-летняя Светлана Бондарчук показала лицо годовалого сына

Телеведущая, модель и блогерша Светлана Бондарчук показала поклонникам лицо своего годовалого сына. Знаменитость опубликовала редкие кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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55-летняя Светлана Бондарчук танцевала вместе с ребенком в квартире. Телеведущая предстала в кадре в белой рубашке свободного кроя и темно-синих джинсах-клеш. Модель распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Сын Светланы Бондарчук был одет в клетчатую рубашку, джинсы и коричневые ботинки.

В августе 2020 года Светлана Бондарчук вышла замуж за продюсера Сергея Харченко. Невеста была в свадебном платье, которое сшили на заказ в единственном экземпляре. По информации kp.ru, стоимость наряда составила 700 тысяч рублей. Летом 2023 года Светлана Бондарчук и Сергей Харченко сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в социальных сетях фотографию с маленьким сыном. Блогерша написала, что ребенку уже полгода.

У Светланы также есть двое детей от первого брака с режиссером Федором Бондарчуком: сын Сергей и дочь Варвара.