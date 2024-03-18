Киркоров признался, что знал о болезни Ширвиндта от Олешко

Филипп Киркоров сожалеет, что не позвонил президенту Театра сатиры Александру Ширвиндту, когда он заболел. Артист признался, что сильно был занят.

© Passion.ru

Об этом исполнитель рассказал на прощании с народным артистом РФ. Его слова приводит StarHit.

Киркоров виделся с Ширвиндтом в сентябре на спектакле. Артист был в настроении.

«Мне Саша Олешко сказал: „Александр Анатольевич очень болеет, позвони ему“. А я так закрутился, даже не успел позвонить и доехать. Очень жалею», - поделился исполнитель.

Напомним, Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Он умер в больнице, хотя сын планировал забрать отца из медучреждения. Обсуждалось участие артиста в спектакле 3 апреля – он был задействован в единственной постановке.

18 марта в Москве прошли похороны Ширвиндта. На них присутствовали ведущий Иван Ургант с женой, актриса Вера Алентова и многие другие знаменитости.

Артист эстрады Геннадий Хазанов рассказал, что Ширвиндт перед смертью грустил об уходе из жизни многих друзей – к 89 годам у него практически не осталось приятелей.

«Генка, телефонная книжка стала бессмысленной, никого нету», - признался ему Ширвиндт в последнем разговоре.

Хазанов сообщил, что стирает телефоны ушедших артистов, номер Ширвиндта трогать не будет.