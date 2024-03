От рака умер исполнитель суперхитов Judy Teen и Mr. Soft Стив Харли

17 марта в Суффолке скончался Стивен Малкольм Рональд Найс, выступавший как Стив Харли.

Харли, которому 27 февраля исполнилось 73 года, - английский певец, автор песен и гитарист, в первую очередь известный как фронтмен культовой глэм-роковой группы Cockney Rebel.

В 1970-х он записал с коллективом пять заметных хит-синглов, включая Judy Teen, Mr. Soft и Make Me Smile (Come Up and See Me), ставший шлягером №1.

В декабре прошлого года хитмейкер объявил, что у него диагностирован рак.

О смерти отца сообщила дочь музыканта Грета, добавив, что тот "мирно отошел в своем доме".

Начиная с середины 1980-х главным занятием Харли бы конные скачки и разведение лошадей.

Найс родился в Лондоне в семье молочника и профессиональной джазовой певицы. До 16 лет постоянно лежал в больнице - из-за полиомиелита, перенес две серьезные операции. Будучи прикованным к постели, много читал, увлекся поэзией, а также творчеством Боба Дилана. С чего и заинтересовался музыкой и сам начал писать.

Работал в газетах музыкальным журналистом, занимался рекламой, в 1971-м начал играть в клубах. В том же году прошел прослушивание в фолк-группу Odin в качестве ритм-гитариста и вокалиста. Там встретил Жан-Поля Крокера, который стал первым скрипачом Cockney Rebel - коллектив был сформирован в 1972-м. Через год вышел их дебютный альбом.