Певица Кристина Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в России. Информация об этом опубликовала на сайте по продаже билетов.

В рамках тура The Best Орбакайте даст концерты в девяти городах. Артистка планирует выступить в Торонто, Ванкувере, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Майами, Филадельфии, Бостоне и Нью-Йорке. Шоу пройдут с 18 по 28 сентября 2024 года.

Названа причина отмены концерта Орбакайте в Кремле

Ранее стало известно, что Орбакайте даст концерт в одном из баров США на фоне отмены выступлений в России. Концерт артистки в Кремлевском дворце сорвался в последний момент. До этого шоу Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке и Чите.