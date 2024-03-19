Лидер группы «Парк Горького» объяснил, почему Орбакайте не добьется успеха в США

Основатель группы «Парк Горького» Андрей Белов заявил, что российские артисты пользуются спросом за рубежом лишь у русскоговорящей диаспоры. Его слова передает aif.ru.

«Американцы на такие концерты не ходят, поскольку им своих артистов выше крыши хватает и слушать что-то на языке, который они не понимают, они никогда не будут», — отметил музыкант.

Тем самым, отмечает издание, Белов прокомментировал появившуюся недавно информацию о том, что певица Кристина Орбакайте запланирована гастроли по США и Канаде. Он оценил шансы артистки на успех у зарубежной публики.

19 марта стало известно, что Орбакайте планирует гастроли по США после отмены концерта в Кремле. Певица выступит в Нью-Йорке, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Майами, Филадельфии и Бостоне с 20 по 28 сентября, а в 19 и 18 числах того же месяца артистка посетит Ванкувер и Торонто. В афише сказано, что Орбакайте планирует показать зрителям свое музыкальное шоу «The Best», в том числе исполнит свои хиты «Перелетная птица», «Алла будет петь», а также споет новые композиции эксклюзивно.

7 марта стало известно, что Орбакайте не приняла участие в концерте «Будьте счастливы всегда!», который прошел на сцене Государственного Кремлевского дворца.

10 марта активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале похвастался тем, что выступление певицы не состоялось из-за его доноса.

Ранее Иосиф Пригожин поддержал решение Валерия Леонтьева уйти со сцены.