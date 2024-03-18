Солист «Иванушек International» признался в любви к Казани

Певец Кирилл Туриченко признался, что любит Казань
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко признался, что очень любит Казань. Об этом певец рассказал «БИЗНЕС Online» во время музыкального фестиваля «Всей семьей на выборы», который завершился в столице Татарстана накануне.
«Очень много друзей у меня здесь, часто приезжаю без концертов. Приезжаю, честно говоря, когда не так холодно. Очень гостеприимная Казань, всегда уезжаю накормленным, напоенным. Поэтому хочу сказать, что концерт — замечательный и это наше первое выступление на этой арене», — поделился артист.
Фестиваль «Всей семьей на выборы» проходил на площадке возле стадиона «Ак Барс Арена», перед жителям Казани выступили «Иванушки International», Хабиб, Ваня Дмитриенко и «Хор Турецкого».
В феврале Кирилл Туриченко признался, что хочет отпраздновать свадьбу дважды. Певец отметил, что уже расписался с женой Дарьей Тарасовой летом 2023 года. Однако на данный момент пара не отпраздновала торжество. Артист планирует провести один праздник с семьей и друзьями, а второй — в широком кругу.
Газета.Ru: главные новости