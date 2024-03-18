Тодоренко посмеялась над Киркоровым на телешоу

Телеведущая и член жюри шоу «Маска» Регина Тодоренко в прямом эфире подшутила над певцом Филиппом Киркоровым, назвав его пожилым.

В рамках проекта на сцену вышла исполнительница в костюме Матрешки. Тодоренко отметила, что делала расклад на картах Таро, чтобы отгадать участника передачи.

«Я начала задавать вопрос, с каким мужчиной Матрешка может быть в браке. Раз, и выпадает пожилой, с красным шаром. Я думаю: ''Ну точно, Филипп!» — пошутила Тодоренко.

Этот выпад прокомментировал Сергей Лазарев, который отметил, что Тодоренко позволила себе неосторожные высказывания в адрес артиста. Сам же артист в шутку назвал телеведущую «неумолкающим существом», которое не дает ему высказываться в этом сезоне телешоу.

«Зашел не в ту дверь»: Киркоров еще раз извинился за участие в голой вечеринке

6 марта актриса и шансонье Настасья Самбурская покинула шоу «Маска». Председатель жюри Филипп Киркоров назвал звезду «Универа» роскошной женщиной и даже признался ей в теплых чувствах. Во время шоу, отмечает «СтарХит», Самбурская назвала Качера «наглецом» и возмутилась, что певец тронул ее за грудь.