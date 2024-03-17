Пропавшая Самойлова нашлась на избирательном участке в Дубае

Пропавшая из соцсетей блогер Оксана Самойлова и ее супруг рэпер Джиган поучаствовали в президентских выборах, посетив избирательный участок в Дубае, о чем она сообщила в своем Telegram-канале. По ее словам, отдать свой голос в генконсульство РФ пришло много людей.

А сегодня нас отпустили проголосовать. Посмотрите какая очередь. Как много людей находясь даже в других странах хотят проголосовать на выборах, — написала Самойлова.

Кроме этого, блогер заинтриговала подписчиков участием в каком-то шоу, которое будет как очень смешное, так и грустное. В нем ожидается не только любовь и дружба, но и соперничество, отметила она.

Человечность ,лицемерие ,победы и поражения. Это будет невероятно интересно и захватывающе, — подчеркнула супруга Джигана.

Ранее Самойлова на мероприятии «Проводы зимы: Super x VK» предложила своей коллеге Лерчек заняться собственной жизнью вместо обвинений других в плагиате. Она напомнила, что Валерия Чекалина имеет два уголовных дела, однако по-прежнему считает себя лучше других и принижает своих друзей.

В кулуарах того же мероприятия блогер рассказала, что они с Джиганом готовы к пятому ребенку. По словам родителей четырех детей, у них есть свободная комната еще для одного малыша. При этом Самойлова уточнила, что они хотят девочку.