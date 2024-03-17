Вдова Нарцисса, вышедшая замуж за Шахрая, рассказала о брачном контракте

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева официально вышла замуж за Евгения Шахрая, который старше ее на 23 года, еще в декабре. Но праздновать свадьбу пара планирует 31 мая этого года, в день рождения их друга Владимира Кузьмина, который и будет отвечать за музыкальное сопровождение объединенного торжества.

На вопрос журналиста Стархита о том, планирует ли она заключать брачный контракт с музыкантом Евгением Шахраем, Валерия призналась, что она и супруг нормально относятся к подобным договорам, однако не считают их необходимыми.

«Что касается других, то, возможно, для них это подстраховка. Нам незачем подстраховываться. У нас до встречи друг с другом все и так было хорошо в материальном плане. Все, что мы бы ни делали, — наше общее», — поделилась вдова Нарцисса.

Ранее Калачева рассказала, что знакома с Шахраем очень давно. По словам девушки, возлюбленный был всегда рядом, но она никогда это не замечала. Они пересекались на различных концертах и мероприятиях. Композитор был другом Нарцисса.