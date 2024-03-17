Стало известно, как сейчас живет певец Юрий Охочинский

Певец Юрий Охочинский продолжает творческую деятельность. Где он выступит в ближайшее время, что известно о личной жизни артиста?

Чем известен Охочинский

Юрий Охочинский родился 20 апреля 1958 года в Санкт-Петербурге. После окончания школы поступил в Институт театра, музыки и кинематографии на актерское отделение.

В 1983 году певец начал сольную карьеру с песней «Не расстались мы». После этого он стал появляться в программах «Утренняя почта», «Шире круг», «Песня года» и других.

Помимо музыкальной карьеры, Охочинский пробовал себя на радио как автор и ведущий музыкальных программ. Его радио-шоу «Лорд Байрон» на «Эльдорадио» и «Привет, артист!» на радио «Петербург» имели успех у слушателей.

По итогам 1999 года он получил премию в области культуры и искусства «Люди нашего города» как лучший певец года в Санкт-Петербурге.

В 2000 году Охочинский озвучил русскую версию главной темы в мультфильме «Похождения Императора» студии Walt Disney. В американской версии ее исполнял Том Джонс.

В 2009 году презентовал книгу «Всегда с музыкой в сердце».

Певец строит репертуар на лирических балладах и романтических песнях. Участвует во многих музыкальных телепередачах.

«Еще во время крещения в Спасо-Преображенском соборе стало понятно, что я буду певцом. Я так громко кричал, что батюшка воскликнул: „Певцом будет!“ С раннего детства меня окружала музыка — сначала классическая, затем, когда я стал постарше, в моей жизни появились джаз, популярная песня и рок-н-ролл. Моими кумирами были „Битлз“, Элвис Пресли, Том Джонс. А чуть позже Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул, Энгельберт Хампердинк. После мутации голоса (а у меня до этого был детский альт, и я пел в хоре мальчиков) появился баритон. Вот тут-то все и пошло-поехало! Правда, в театральном институте поначалу были проблемы. Мой баритон ну никак не сочетался с моей внешностью юного Ромео с голосом этакого фата — зрелого мужчины. Но, правда, к концу обучения все встало на свои места. Я ведь по образованию актер. Поющий актер», — вспоминал он.

Что известно о личной жизни Охочинского

Юрий Охочинский не рассказывает подробности личной жизни. По данным СМИ, он женился в 35-летнем возрасте.

Его супругу зовут Анна. В браке родились двое детей — дочь Натали и сын Роман.

Чем сейчас занимается Охочинский

Юрий Охочинский продолжает творческую деятельность.

Его ближайшее выступление состоится в Санкт-Петербурге 27 апреля.

«Когда я перестану волноваться перед концертом, это будет означать, что мне пора завязывать с профессией. Это не волнение, а особенный драйв, ни с чем несравнимое особое состояние, которое появляется каждый раз незадолго до выхода на сцену. Кроме того, у меня есть уверенность, опыт, я, простите, не первый год выступаю. Репертуар обкатан», — делился артист.

Охочинский также отмечал, что не относится к тем, кто любит проводить время за городом или на даче.