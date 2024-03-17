Клава Кока показала незаконченный ремонт в новой квартире

Клава Кока в прошлом году приобрела квартиру в элитном жилищном комплексе в центре Москвы, недалеко от метро Белорусская. Журналисты «Комосмольской Правды» определили, что 100-метровые апартаменты обошлись Клаве не менее чем в 60 миллионов рублей. Внутри жилищного комплекса есть отдельный паркинг и фитнесс-клуб с бассейном.

Сейчас в квартире идет ремонт, который уже вступил в завершающую стадию. Черновые работы практически завершены.

Клава заехала в свое будущее жилье и сделала фото- и видеоотчет для своих поклонников. Видно, что квартира будет просторной и светлой, в современном дизайне. Основная гамма- белый, серый и розовый цвета.

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова), родом из Екатеринбурга, после приема черновых работ в своей новой московской квартире проголосовала на выборах президента России. Об этом певица рассказала в своих соцсетях.