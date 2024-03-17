Актриса Екатерина Волкова стала жертвой мошенников

Екатерина Волкова стала жертвой мошеннической аферы. Звезда «Ворониных» увидела в социальных сетях группу, предлагающую корма для животных с доставкой в Россию по привлекательной цене. Об этом пишет gazeta.ru.

Екатерина не заподозрила ничего плохого – в аккаунте были отзывы, отчеты и фотографии.

Артистка сделала заказ. После перевода 50 тысяч рублей за корм вся переписка с «менеджером» пропала из сети, а саму е заблокировали.

Сообразив, что перевела деньги мошенникам, Волкова даже заплакала. Не из-за финансовой потери, скорее от обиды.

«Я не могу смириться с мыслью, как можно наживаться на животных, детях, так цинично морочить голову беззащитным пенсионерам, которые для них просто легкая мишень. Что с вами не так? Чем вас настолько обделило общество, что вы стали такими беспринципными и злыми, выбрав подобный низкий вариант легкого заработка?» —написала Екатерина в Телеграм-канале.

16 марта Екатерина Волкова отметила свое 50-летие.