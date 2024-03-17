Адвокат Успенской раскрыла причину иска Киркорова к певице

В Замоскворецком суде Москвы рассматривается иск Филиппа Киркорова к Любови Успенской. Заявлено, что певец был оскорблен, когда коллега по эстраде в интервью Алене Жигаловой назвала его «женоненавистником», и решил защитить честь и достоинство по закону.

Адвокат Александр Добровинский составил для Киркорова исковое заявление, в котором потребовал от звезды шансона в общей сложности 12 миллионов рублей.

Любовь Залмановна не явилась на судебное заседание. Ее адвокат Елена Сенина заявила, что у подзащитной есть более важные дела. Сенина уверена, что заявленную сумму Киркорову получить в любом случае нереально. По информации портала vokrug.tv, Добровинский это понимает, но в выигрыше дела он уверен.

Адвокат сказал, что была проведена лингвистическая экспертиза, поэтому у них с Филиппом Бедросовичем есть неоспоримые доказательства.

Елена Сенина убеждена, что инициатива подать иск принадлежит не Киркорову, а Добровинскому. Дает о себе знать инцидент двухлетней давности. Тогда, Успенская накинулась на щенка французского бульдога, который хотел поиграть с ее йоркширским терьером. В запале певица ворвалась на соседский участок, где ей попалась еще одна собака.

Все это было записано на видео, и Добровинский подал иск от хозяев пострадавших питомцев.

Сам Александр Андреевич не скрывает, что не забыл эту историю. «Я даже хочу объявление дать в СМИ. Все, кто хочет судиться против Успенской, обращайтесь ко мне. Я за собаку буду мстить», — заявил он.

Накануне певица Любовь Успенская получила российское гражданство.