Малахов подарил Лужиной платье к юбилею

Лариса Лужина ранее отказывалась отмечать свой 85-й день рождения. Но в итоге коллеги по цеху уговорили народную артистку РСФСР, а Гильдия актеров кино России организовала в Доме кино праздничный вечер.Об этом пишут 7 Дней.

Именинница появилась в новом платье, которое ей подарил на юбилей Андрей Малахов. Лужина поблагодарила телеведущего.

«Я платья вообще-то не ношу, предпочитаю брюки. Но похожее мне в 1962 году в Каннах подарила Надежда Леже, вдова художника Фернана Леже. Мы с Инной Гулая не были избалованы нарядами, и для выхода на красную дорожку Леже купила Инне красное платье, а мне — цвета перванш, бело-голубое. Спасибо, Андрей, за этот подарок!»

Ранее 85-летняя актриса Лариса Лужина рассказала, что получает надбавку к пенсии как блокадница. Также она напомнила, что московским актерам доплачивают 30 тыс. рублей за звание народный и заслуженный артист, которые их «спасают».