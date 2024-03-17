Лорак заговорила о свадьбе

Ани Лорак сейчас в Москве. 16 марта она приехала на премию «Виктория». На мероприятие певица пришла с возлюбленным Исааком Виджраком, с которым встречается больше года.

Как пишет teleprogramma.pro, Лорак дала понять, что уже мечтает о свадьбе.

«Я хотела бы, чтобы свадьба прошла в интимной обстановке, если, конечно, прозвучит предложение», – сказала она.

Лорак познакомилась со своим возлюбленным в Греции хотя по национальности Виджрак испанец. Он живет на Ибице и работает фитнес -тренером, а также тренером по йоге. Он пригласил Ани на свои тренинги, в итоге у них завязался роман.

Виджрак был женат, у него есть сын и дочь.

Недавно исполнительница Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства.