Сафронов поделился воспоминаниями о Ширвиндте

Никас Сафронов дружил с Александром Ширвиндтом больше тридцати лет. Смерть Александра Анатольевича буквально потрясла живописца. В своей беседе с журналистами «Московского Комсомольца» Никас рассказал несколько историй из их долгой дружбы.

«Случилась невероятная трагедия: я очень любил Сашеньку. Он был жизнерадостный, доброжелательный. С легким сарказмом, но и он был всегда позитивным. Нас познакомил в 1992 году Валя Гафт. И мы стали общаться. За это время столько всего прожито: все дни рождения, большие праздники отмечали вместе», - вспоминает Сафронов.

На один из дней рождения Сафронова приехала Софи Лорен. Хозяин посадил гостью вместе с высокопоставленными чиновниками. За соседним же столом сидели Ширвиндт, Табаков, Хазанов, Говорухин и, Винокур. Артисты все время рассказывали что-то интересно и смелись. И Лорен попросилась за их столик.

«Саша был тогда особенно в ударе. Переводчица переводила Софи все шутки актеров, но она сначала не понимала их юмора. А потом вдруг тоже начала хохотать. У Лорен традиция: она уходит примерно в 20:00, потому что в 22.00 уже ложится спать. А в этот вечер просидела с нами чуть ли не до часа ночи. Ей было так интересно с Александром Анатольевичем!» - сказал живописец.

Вспомнил Никас и случай, когда он обманул своего друга. Он пообещал Ширвиндту обязательно прийти на спектакль его подопечного Юрия Васильева. Но закрутился и сильно опоздал.

«Позвонил нашему общему другу Юре Чернову: «Юр, встреть меня, пожалуйста, у служебного входа». Он встретил и, пока мы шли, вкратце рассказал, о чем был спектакль и кто в нем участвовал. «Я вошел в зал в тот момент, когда уже вовсю шел фуршет. Ширвиндт меня увидел и спрашивает: «Ты был на спектакле?» «Сашенька, конечно, был. Я же пообещал». А Ширвиндт продолжает: «Расскажи, про что спектакль?» «Сюжет понятный, он очень глубокий и серьезный, тема военная, - начал я. - Ты не обидишься, если я скажу правду? Знаешь, сыроват спектакль, сыроват. Но ты не переживай. Он сейчас войдёт в репертуар, отшлифуется и будет гениально». Ширвиндт расплылся в улыбке: «Молодец, смотрел. Я тоже это заметил».

Здоровье Александра Ширвиндта ухудшалось на протяжении последних лет. В 2019 году ему был установлен кардиостимулятор, а следующие годы омрачились серьезными болезнями, включая пневмонию, вызванную COVID-19, и стенокардию.