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Мусагалиев публично оскорбил Волочкову

Анастасия Волочкова стала участницей шоу «Звезды» на телеканале на НТВ. Комик и телеведущий Азамат Мусагалиев выбрал балерину объектом для насмешек, многие из которых выглядели откровенной грубостью.

Мусагалиев публично оскорбил Волочкову
© РИА Новости
«Вы вообще кого позвали? Шаляпина, Волочкову… Вы чего позоритесь? Дальше кого позовете? Мухтара? Кого?! Гоните ее обратно! Засуньте в пакет с Шаляпиным и выносите куда-нибудь! Вы ее соцсети видели?» - заявил он со сцены.

Как сообщает 5 Канал, после слов юмориста о том, что балерину первой «похоронят в треугольном гробу» из-за того, что она постоянно демонстрирует шпагат, даже некоторые члены жюри были неприятно поражены этими высказываниями. В частности, Валя Карнавал и Сергей Жуков не скрывали своего возмущения.

Волочкова же проигнорировала нападки.

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«Послушай, меня сюда пригласили как суперзвезду, и мы приготовили очень интересный номер на тему „Лебединое озеро“», — заявила она Мусагалиеву.

Поклонники экс-солистки Большого театра в комментариях в соцсетях посчитали недопустимыми высказывания Мусагалиева. Они возмутились тем, что балерина позволила юмористу шутить подобным образом в свой адрес.

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Валя Карнавал
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