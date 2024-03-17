Мусагалиев публично оскорбил Волочкову

Анастасия Волочкова стала участницей шоу «Звезды» на телеканале на НТВ. Комик и телеведущий Азамат Мусагалиев выбрал балерину объектом для насмешек, многие из которых выглядели откровенной грубостью.

«Вы вообще кого позвали? Шаляпина, Волочкову… Вы чего позоритесь? Дальше кого позовете? Мухтара? Кого?! Гоните ее обратно! Засуньте в пакет с Шаляпиным и выносите куда-нибудь! Вы ее соцсети видели?» - заявил он со сцены.

Как сообщает 5 Канал, после слов юмориста о том, что балерину первой «похоронят в треугольном гробу» из-за того, что она постоянно демонстрирует шпагат, даже некоторые члены жюри были неприятно поражены этими высказываниями. В частности, Валя Карнавал и Сергей Жуков не скрывали своего возмущения.

Волочкова же проигнорировала нападки.

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«Послушай, меня сюда пригласили как суперзвезду, и мы приготовили очень интересный номер на тему „Лебединое озеро“», — заявила она Мусагалиеву.

Поклонники экс-солистки Большого театра в комментариях в соцсетях посчитали недопустимыми высказывания Мусагалиева. Они возмутились тем, что балерина позволила юмористу шутить подобным образом в свой адрес.