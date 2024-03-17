Певица Любовь Успенская получила российское гражданство. Об этом ТАСС сообщила сама певица.

"Я уже отпраздновала получение гражданства [России]. <...> И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. <...> Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась", - сказала она.

Кроме того, певица планирует выпустить новый альбом под названием "Сила моя со мной". В пресс-службе Успенской уточнили ТАСС, что альбом выйдет весной. Сама артистка отметила, что название альбома совпадает с названием ее песни на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Она же посоветовала мне так назвать мой [юбилейный] концерт, [который прошел 24 февраля в "Крокус сити холле"]. Я согласилась, потому что это действительно очень яркое название, которое заставляет задуматься, а в чем эта сила", - сказала Успенская.

Певица отметила, что долго ничего не выпускала.

"Очень много нереализованных песен, дуэтных и сольных", - уточнила Успенская.

В ее пресс-службе рассказали, что в альбом войдут как сольные композиции, так и дуэты с Домиником Джокером, Александром Панайотовым, Navai и другими артистами.

Свой последний студийный альбом под названием "Значит, пора" Успенская выпустила в 2019 году. Практически весь альбом состоит из ранее выпущенных песен и новых версий старых хитов певицы. В частности, в него вошли дуэты с такими исполнителями, как Доминик Джокер и Владимир Пресняков.