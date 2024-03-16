Певица Клава Кока опубликовала фото квартиры после ремонта

Певица Клава Кока опубликовала фото квартиры, как она будет выглядеть после ремонта. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Клава Кока провела мини-тур по отделке квартиры с панорамными окнами на Москву. Она также опубликовала референсы с будущим дизайном гардеробной в стиле ар-деко.

Певица Клава Кока купила квартиру в столичном ЖК стоимостью более 60 миллионов рублей. Звезда купила недвижимость в районе Беговой. Апартаменты певицы расположены в пяти минутах ходьбы от станции метро Белорусская. Внутри жилищного комплекса есть отдельный паркинг и фитнесс-клуб с бассейном.

Стоимость квартир в этом ЖК начинается от 21 миллиона — за эти деньги можно приобрести небольшую студию. Есть в комплексе квартиры и побольше — за апартаменты площадью в 156 метров придется отдать не меньше 98 миллионов рублей. Клава Кока купила себе квартиру площадью в 100 квадратных метров, цена жилья составляет не менее 61 миллиона рублей соответственно.