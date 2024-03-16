Анна Асти впервые после «голой» вечеринки Ивлеевой вышла на публику

Певица Анна Асти впервые за долгое время посетила светское мероприятие. Об этом сообщает Telegram-канале Super.

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Анна Асти стала гостьей премии «Виктория». Для выхода на публику она предпочла черно-белое платье с лифом с пайетками и юбкой с разрезом. Образ завершили белые туфли на платформе и высоких каблуках. Ей выпрямили и распустили волосы, а также сделали макияж с вечерним макияжем.

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Анна Асти после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой в конце 2023 года лишилась 13 миллионов рублей из-за отмены новогоднего корпоратива. Накануне представители музыкального лейбла «Феникс Мьюзик», учредителем которого является Анна Асти, выплатил многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой. Вопреки публикациям в СМИ, утверждающим, что долг в размере 7,6 миллиона рублей не выплачен, на лейбле рассказали, что задолженность была погашена до 10 ноября 2023 года.