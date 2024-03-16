Волочкова: фанаты выломали дверь театра, чтобы попасть на спектакль

Анастасия Волочкова рассказала, что на ее спектакль «Одержимость», который был поставлен на сцене театра «Золотое кольцо», хотели попасть столько людей, что мест в зале попросту не хватило. Тогда огорченные поклонники решили, по словам балерины, прорваться внутрь иным путем. Они выломали двери театра.

Об этом эпатажная танцовщица рассказала в личном микроблоге, отметив, что такая ситуация не уникальна, информирует lenta.ru.

«Но это очень священный театр "Золотое кольцо". И к завтрашнему дню эти двери будут восстановлены. Главное. Вам понравилось шоу? Это вопрос к тем, кто присутствовал. Придется повторить на бис», — пообещала Анастасия.

Анастасия не так давно высказывала свое видение ситуации с пожаром в здании «Известия холл». Именно там было запланирован одно из ее выступлений. По ее мнению, злоумышленники подожгли здание из зависти.

Ранее балерина Анастасия Волочкова призналась, что не празднует 8 Марта. Волочкова объяснила, что не воспринимает 8 марта как особое число, так как поклонники ежедневно дарят ей цветы