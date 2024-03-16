Гулькина получила травму на концерте в Петрозаводске

Наталья Гулькина давала сольный концерт в Петрозаводске. Во время исполнения одной из песен звезда зацепилась каблуком за свою длинную накидку и упала.

Ее команда сразу подбежала на помощь, но Наталья приняла решение «обыграть» ситуацию и некоторое время пела сидя. Потом она встала и довела концерт до конца.

Но в итоге оказалось, что она повредила ногу, пишет «Московский Комсомолец».

«Я все думала, что это не так серьезно. Но с собой не было ничего: ни бинтов, ни льда, да и никто не сообразил даже, поскольку сначала все было нормально, а в середине поездки нога стала сильно опухать. Я ехала в СВ, а ребята через несколько вагонов, поэтому все просто спали вначале», — объяснила певица.

Сейчас Наталья дома, но «попробует доковылять» до избирательного участка. В самок крайнем случае, сказала звезда, она проголосует онлайн.

Ранее российская певица и экс-вокалистка группы «Мираж» Наталья Гулькина рассказала, что получает пенсию в размере 15 тысяч рублей.