Получившая российское гражданство Повалий впервые голосовала на выборах

Таисия Повалий, украинская певица, не так давно получила гражданство России. И впервые она пришла голосовать на избирательный участок.

Как пишет «Московский Комсомолец», звезда получила бюллетень, проголосовала и побеседовала с журналистами.

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«Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России. Меня наполняет неимоверная гордость за то, что я являюсь частью великого народа. За кого я проголосовала? За путь к свету и созиданию! Я счастлива, что в такой важный для нашей страны день смогла это сделать и отдала свой голос», - сказала Таисия.

Звезда снимает жилье в московском ЖК. Повалий заехала в квартиру в 2006 году Артистка добавила, что долгие годы копила на собственное жилье в Москве, но так и не приобрела недвижимость.