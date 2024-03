Шакира высказалась о карьере во время романа с Жераром Пике

В недавнем интервью 47-летняя певица Шакира поделилась своими мыслями о периоде жизни с 37-летним Жераром Пике до того, как их 11-летние отношения закончились в июне 2022 года. Звезда призналась, что на протяжении долгого времени она отодвигала свою карьеру на второй план, чтобы поддержать Жерара в его футбольной карьере, передает boda.

Шакира отметила, что для поддержания отношений пришлось сделать много жертв. Исполнительница хита «Hips Don’t Lie» также упомянула о своем предстоящем альбоме Las Mujeres Ya No Lloran, который выйдет в этом месяце. Впервые Шакира и Пике познакомились в 2010 году на съемках клипа «Waka Waka (This Time for Africa)».

Вскоре после этого они опровергли слухи о своих отношениях, официально подтвердив их в марте 2011 года через социальные сети. Их первый сын появился на свет в январе 2013 года, а второй — в январе 2015 года.

Спустя 11 лет совместной жизни пара сделала совместное заявление о разрыве в июне 2022 года, попросив уважать их приватность ради благополучия детей и не объяснив причин раздела. Ранее Шакира выражала убеждение, что развод с Пике ей не грозит, вдохновляясь примером долговечного брака своих родителей и стремясь к идеальной семейной жизни для себя и своих детей, чего, к сожалению, достичь не удалось.