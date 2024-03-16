Михаил Ширвиндт показал фотографию отца в молодости

Сын Александра Ширвиндта Михаил на личной страничке в социальной сети разместил архивный снимок с отцом. Как пишет Российская Газета, молодой будущий великий актер держит на руках малыша, своего сына.

Подпись совсем краткая:

«Папа»

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Сейчас в холле Театра Сатиры на экранах показывают отрывки из спектаклей с участием знаменитого актера. Там же размещен его один из последних портретов. Люди несут цветы к театру в память о его президенте и бывшем художественном руководителе.

Здоровье Александра Анатольевича ухудшалось на протяжении последних лет. В 2019 году ему был установлен кардиостимулятор, а следующие годы омрачились серьезными болезнями, включая пневмонию, вызванную COVID-19, и стенокардию.