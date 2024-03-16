Подруга Началовой рассказала о несбывшейся мечте певицы

Анна Исаева, пиар-директор и подруга Юлии Началовой, рассказала о том, что у певицы была заветная мечта – родить много детей. К сожалению, она не осуществилась. Об этом пишут news.ru.

«Ведь после ее стремительного похудения врачи прогнозировали, что она не сможет стать мамой. А она хотела, мечтала. Надеялась, что у нее получится родить двоих, а может быть, троих», — рассказала представительница звезды.

В марте 2019 года Началова была госпитализирована с диагнозом «обострение красной волчанки и подагры», у нее развилась гангрена ноги.

Юлия Началова ушла из жизни в самом расцвете сил — всего в 38 лет. Виктор Началов, отец певицы, до сих пор не смог смириться с тяжелой потерей и убежден, что трагедии можно было избежать