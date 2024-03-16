Опубликованы одни из последних комментариев Ширвиндта

Новая российская элита и ситуация с Валиевой – одни из последних комментариев Ширвиндта. Не так давно Владимир Путин сделал заявление о том, кому можно в будущем передать Россию. Президент отметил, что необходимо формировать новую элиту России, в первую очередь, из бойцов СВО.

Журналисты «Московского Комсомольца» обратились к Александру Анатольевичу за комментариями. Он ответил, что формирование новой элиты – чрезвычайно ответственный вопрос.

«Это очень серьезный вопрос. Я не могу взять на себя ответственность, потому что уже в элите позапрошлого века нахожусь. Могу ошибаться в вопросах нынешней элиты России», - сказал знаменитый артист.

Ширвиндт внимательно следил за событиями в стране, в частности, за допинговым скандалом с участием Камилы Валиевой. Актер призывал спортсменку не падать духом.

«При помощи всех этих кошмаров к ней пришла такая титаническая мировая популярность. За это нужно миллиарды платить. А она просто так ее имеет, — поддержал он фигуристку.

15 марта художественный руководитель Театра сатиры режиссер Сергей Газаров сообщил о смерти Александра Ширвиндта. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.