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Певец Лепс признался, что остался в одиночестве

Российский исполнитель Григорий Лепс расстался с избранницей, которая, как он утверждал ранее, была моложе его на 40 лет. Об этом он рассказал в передаче «Ты не поверишь!».

Лепс расстался с 20-летней избранницей
© РИА Новости

По словам Лепса, теперь он остался в одиночестве и ему некому покупать дорогие подарки.

«У меня вообще отдых сейчас. Как перед работой можно любовью заниматься», — заявил Григорий.

До этого Лепс утверждал, что даже готов завести детей с 20-летней пассией.

В 2021 году Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила певцу троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс. С бывшей женой Анной Лепс сохранил дружеские отношения.

Накануне Лепс порадовался за коллегу Лолиту Милявскую, которая стала ведущей премии МУЗ-ТВ после скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой.

«Она взрослая певица, состоявшаяся певица, очень хороший человек», — заявил Лепс.
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