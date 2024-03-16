Стало известно о многомиллионных заработках Орбакайте и Пугачевой в России

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что певица Кристина Орбакайте заработала на предновогодних концертах и корпоративах около 100 миллионов рублей. Его слова приводит издание NEWS.ru.

«Орбакайте приехала перед Новым годом в Россию, проехалась с концертами, корпоративами, положила себе в карман около 100 миллионов рублей и поехала обратно», — рассказал Бородин о многомиллионных заработках певицы.

Также он высказался о заработке певицы Аллы Пугачевой. По его словам, народная артистка СССР в течение суток заработала 20 миллионов рублей, записав клип и песню.

Ранее Бородин заявил, что артистов, которые открыто не выражают своего мнение о политической ситуации в России, следует лишить заработанных денег. По его мнению, таким деятелям культуры нужно запретить давать концерты и выступать на российских федеральных каналах.