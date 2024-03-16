На странице Дмитрия "Пухляша" Красилова из клипов Little Big в соцсети появилась публикация с анонсом новой песни. Пост в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), разместила мама артиста.

Короткий тизер композиции наложен на видео с Дмитрием, дата выхода новой песни пока неизвестна.

Актер скончался в декабре 2023 года. Его обнаружили раздетым у кровати. Предполагалось, что причиной смерти могли стать проблемы с сердцем из-за лишнего веса артиста. Признаков насилия на теле или взлома квартиры полиция не обнаружила.

Анализы показали, что причиной смерти стали последствия эндокринопатии, вызванной нарушением работы эндокринных желёз. Буквально за несколько часов перед кончиной Красилова видели на премьерном показе фильма "Новогодний ол инклюзив" в кинотеатре "Октябрь".

Актера похоронили в г. Заринск в Алтайском крае.