Ургант признался, что мечтал быть похожим на Ширвиндта

Иван Ургант в память об Александре Ширвиндте опубликовал в личном блоге фрагмент выпуска программы «Вечерний Ургант», гостем которой был артист.

«Всегда хотел быть похожим на него. Ну, то есть, чтобы встать на банкете, взять микрофон, произнести два слова, и уже женщина какая-то от смеха пловом поперхнулась», — написал Иван Ургант.

Как подчеркнул телеведущий, Александр Ширвиндт навсегда останется в его жизни.Об этом пишет издание passion.ru.

«Я тут понял, мне вообще все равно, что он говорит. Не имеет ни малейшего значения. Взгляд, тембр, пауза. Ты смеешься, он нет. Собственно все... Я только боялся, что когда-нибудь все это закончится. Когда он уйдет. А сегодня понял, что не надо было бояться. Никуда он не ушел. Он здесь. Со мной. Навсегда», — отметил Иван.

Великий мастер сцены, актер и президент Московского Театра Сатиры, Александр Ширвиндт в возрасте 89 лет скончался в больнице после долгой борьбы с сердечным заболеванием.