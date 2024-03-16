Ограбленный в Санкт-Петербурге Маковецкий дал комментарии

Как сообщалось, у Сергея Маковецкого украли значительную сумму денег. Актер оставил рюкзак в машине и попросил водителя сдать его вещи в камеру хранения, а сам пошел гулять по городу. По возвращению в отель он обнаружил пропажу 195 тысяч рублей.

Маковецкий рассказал ТАСС, что не расстроен из-за пропажи, и попросил прессу не спекулировать на теме.

«Был фантастический вечер. Такого количества цветов я давно не видел - букетов 20. Столько хороших слов сказали. Но одно другое компенсировало. Я не огорчен совсем», - оценил он случившееся.

Народного артиста России и актера театра и кино Сергея Маковецкого обокрали во время его пребывания в отеле «Dom Бутик Отель» в Санкт-Петербурге.