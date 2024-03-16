Михаил Галустян ударил Павла Волю

Павел Воля и Михаил Галустян знакомы уже много лет. Они часто работали вместе, кроме этого, юмористы вместе снимали квартиру, когда только начинали свою карьеру. На совместных проектах и передачах старые приятели всегда хорошо общались и тепло высказывались друг о друге. Однако сейчас в сети распространилось видео, где Галустян бьет Волю.

Разберемся, что же случилось на самом деле. Оказывается, что все намного проще, чем кажется. 15 марта вышел новый выпуск Comedy Club, где одним из гостей был Михаил Галустян. Воля похвалил внешний вид товарища, отметив, что он выглядит на все 100. Михаил же рассказал о своих будущих проектах: они вместе с Демисом Карибидисом собираются снять индийский фильм про двух братьев. Для этого они ходили на специальные курсы, где их учили постановочным боям.

После этого Воля попросил приятеля продемонстрировать свои навыки на сцене: Галустян объяснил, как правильно актеры должны стоять по соотношению к камере, чтобы удар показался настоящим. А после он якобы ударил Павла по лицу, а тот сымитировал попадание удара. Некоторые пользователи опубликовали этот маленький отрывок без контекста, и людям показалось, что друзья и вправду подрались на сцене. А те, кто видел передачу целиком отметили, что юмористы сыграли очень натурально и убедительно.