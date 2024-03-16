Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим на Ширвиндта

Телеведущий Иван Ургант признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что всегда хотел быть похожим на актера и режиссера Александра Ширвиндта.

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Ургант похвалил артиста за юмор. Он рассказал, что во время банкетов Ширвиндт мог рассмешить некоторых двумя словами.

«Я тут понял, мне вообще все равно, что он говорит. Не имеет ни малейшего значения. Взгляд, тембр, пауза. Ты смеешься, он нет. Собственно все… Я только боялся, что когда-нибудь все это закончится. Когда он уйдет. А сегодня понял, что не надо было бояться. Никуда он не ушел. Он здесь. Со мной. Навсегда», — заключил Ургант.

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Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

В комментариях к публикации шоумена соведущий «Вечернего Урганта» Александр Гудков назвал Ширвиндта любимым гостем.

16 марта стало известно содержание телеграммы, которую направил президент России Владимир Путин родным и близким Ширвиндта. Путин заявил, что разделяет горе семьи в связи с уходом артиста, и назвал его легендой отечественного театра и кино.