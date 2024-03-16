Умерла актриса "Ленкома" Ирина Щукина

13 марта ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Ирина Щукина - Лосева в "Букете фиалок" и бригадир Люська Закурдаева из "Дикого хмеля" Олега Бондарева.

Ирина Васильевна Щукина родилась 22 мая 1955 года. В 1977-м окончила Ярославское театральное училище. В 1980-е - актриса Московского театра имени Ленинского комсомола.

Среди сценических работ - Мальвина в "Золотом ключике", постановки "Трубадур и его друзья", "Тиль" Горина, "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Гамлет" Шекспира, "Царь-рыба" Астафьева, "Мудрец" - по пьесе Островского, другие.

Работала референтом вечеров в Центральном Доме актера имени Яблочкиной.

Сын - артист Театра Ленком Марка Захарова Александр Сальник.

Об уходе артистки сообщил портал "Кино-театр.ру".