Безрукова рассказала о просьбе умершего сына

Сын Ирины Безруковой и Игоря Ливанова погиб девять лет назад в результате несчастного случая. Молодому человеку было всего 25 лет. Актриса в личном блоге призналась подписчикам что время не лечит и забыть трагедию невозможно.

© ВКонтакте

«Не могу сказать, что нахожусь в конечной точке принятия, я до сих пор учусь жить эту жизнь заново. Андрюша от всей души хотел, чтобы я вернула в свою жизнь любовь и радость. И я очень стараюсь по сей день следовать его такой искренней просьбе», – поделилась Ирина.

Она разместила в соцсети фотографии, сделанные незадолго до гибели Андрея. На снимках мать и сын, веселые и счастливые отдыхают на пляже во Вьетнаме. Об этом пишет издание passion.ru.

Ранее актриса Ирина Безрукова примерила на себя ставший популярным во всем мире стиль Slavic Girl. Объемные шубы и меховые шапки, которые носили женщины в СССР, теперь пользуются спросом не только в России, но и за границей.

Тренд Slavic Girl стал для актрисы экспериментом, так как в повседневной жизни она предпочитает одеваться совершенно иначе. Она призналась, что за модой хоть и следит, но не всегда придерживается тенденций, так как для нее важен собственный стиль.