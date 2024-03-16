Лолита назвала вечеринку Ивлеевой «самой скучной» в ее жизни

«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой вызвала широчайший общественный резонанс. Ее участники попали под шквал критики, у многих были отменены концерты. Под прессинг общественности попала и Лолита Милявская. Как пишет СтарХит, звезда боялась появиться на улице.

«Думала, вот выйду за молоком, а мне глаз подобьют», — говорила Лолита.

Милявская рассказала, что на самом деле вечеринка называлась не «голой», а «почти голой», с иронией.

«Она была посвящена обложкам журнала Playboy. Одна из них была у меня, единственная пуританская, черно-белая. Я между гастролями настолько уставшая была, что решила все-таки один раз за год куда-то выйти. И когда я вышла, то приятелю сказала: „Это самая скучная вечеринка в моей жизни!“ И в процессе мы с моими возрастными друзьями, которые там были, говорили: „Боже, как скучно! Молодежь не умеет гулять. Вот мы в свое время…», - рассказала певица.

Звезда поделилась подробностями произошедшего у Ивлеевой.

«Это было не в центре столицы, как писали, а на окраине. Я, кстати, была в «Мутаборе» в первый раз. А там, где я была вырезана ползающей… Объясню ситуацию. Это моя привычка издеваться над собой… Девочки в «Мутаборе» решили пройтись как модели, я им сказала: «Мне в 60 лет тягаться? Я за молодежью могу только ползти». И поползла. Конечно, этот кусок нарезанный выглядел нелепо», - объяснила звезда.

Лолита из-за потери заработков даже задумалась о продаже квартиры, которая сможет спасти и ее, и членов семьи.