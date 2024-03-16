«Любите себя!» Асмус рассказала о принципах в личной жизни

Кристина Асмус рассталась с Романом Евдокимовым. Публично об этом не объявлялось, но пара перестала появляться вместе на светских мероприятиях, а в блоге артистки больше нет романтических фотографий.

Более того, в соцсетях, поздравляя поклонниц с 8 марта, Кристина сообщила, что все делают ошибки во взаимоотношениях с мужчинами, и в этом нет ничего страшного.

«Да, нас не учили любить себя и заботиться о себе (нас учили только заботиться о других). Но сделайте это сейчас! Любите себя и выбирайте себя! Не стремитесь соответствовать чьим-то ожиданиям. Позволяйте себе отдыхать и не изводите себя в этой связи угрызениями совести. Балуйте себя и расслабляйтесь», - призвала Асмус россиянок.

Артистка напомнила, что никто никому ничего не должен, важно лишь взаимное уважение и желание быть счастливыми. Об этом пишет портал vokrug.tv.

«Не надо терпеть. Надо уходить, если плохо. Особенно, если поднял руку и пытается повесить на вас чувство вины. Вы не виноваты в его агрессии и не должны с этим разбираться. Знайте, что вы достойны того, кто будет принимать вас полностью, даже в самый неочевидный момент», — объяснила Асмус.

Роман Евдокимов на протяжении нескольких лет был возлюбленным Кристины Асмус. Актриса с теплотой говорила о коллеге и всячески подчеркивала свои к нему чувства в различных интервью. Однако не так давно Кристина и Роман перестали вместе появляться на публике, а на светских мероприятиях вели себя как чужие люди.