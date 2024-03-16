Владимир Пресняков сделал неожиданное признание

Певец Владимир Пресняков-младший признался, что поклоняется женщинам

Артист оценил выступление участниц шоу «Голос» Анны Ивановой и Виолетты Ткаченко.

Певец Владимир Пресняков-младший во время восьмого эпизода музыкального шоу «Голос» сделал неожиданное признание.

Так, артист заявил, что преклоняется перед женщинами.

Заявление прозвучало после выступления Анны Ивановой и Виолетты Ткаченко, которые исполнили песню «Поговори со мной, мама».

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Все судьи, в том числе Полина Гагарина, раскритиковали выступление девушек. В частности, Гагарина отметила, что исполнительницам не хватило искренности в передаче эмоций и связи с песней. Она также указала на возможные слабости наставника Антона Беляева.

Владимир Пресняков, в свою очередь, не согласился с певицей. Он отметил, что слушал скрипку и смотрел на красивых девушек, поэтому не стал вслушиваться в исполнение песни.

«Я так устроен, что преклоняюсь перед женщинами. Женское начало во всем вызывает восхищение у меня», - признался артист.

Ранее Пресняков-младший признался, что с годами все больше влюбляется в свою супругу, а Наталья Преснякова рассказала, что потеряла внутреннего ребенка.