Собчак рассказала о лечении в клинике

Российская журналистка Ксения Собчак рассказала о своем состоянии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что некоторое время назад Собчак заявила о своих проблемах со здоровьем. Кроме того, из-за болезни журналистка стала набирать вес. По причине ухудшения состояния ей даже пришлось обратиться в клинику — хотя Собчак не раскрывает подробностей лечения, она все же призналась, что посетила детокс-клинику и уже сбросила 3 килограмма.

«Жалко не видно, что я уже минус 3 килограмма», — заявила она.

По словам Собчак, каждое утро она занимается скандинавской ходьбой, а также следит за своим режимом сна. При этом свой диагноз журналистка по прежнему не раскрывает.

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