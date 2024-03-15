Варум оконфузилась на концерте в Нижнем Новгороде

Российская певица Анжелика Варум не сразу смогла попасть в ноты во время концерта в Нижнем Новгороде. Видео с мероприятия появилось в социальной сети «ВКонтакте».

Во время исполнения песни «Как не думать о тебе» певица несколько раз сбилась и не попала в ноты. В итоге присутствующий на сцене гитарист решил подшутить над ситуацией и спародировал фальшивое пение Варум с помощью инструмента. Сама Варум оценила шутку и громко расхохоталась.

Исправить ситуацию решил супруг Варум Леонид Агутин. Он помог жене допеть песню до конца — только после присоединения супруга Варум наконец завершила композицию.

Ранее стало известно, где живет Леонид Агутин.