Пустующий замок Пугачевой хотят превратить в больницу

Замок Аллы Пугачёвой в деревне Грязь не даёт покоя ни журналистам, ни общественникам. Накануне стало известно, что в соответствии с новым законом его могут конфисковать, и в СМИ тут же принялись строить теории - что же появится в элитной недвижимости. Некоторые предлагают превратить здание в социальное учреждение: больницу или детский сад.

С местными жительницами поговорил корреспондент портала News.Ru. Одна из них предложила разместить в замке Пугачёвой отделение Пенсионного фонда, а в нынешнем здании ПФР - открыть больницу. Сейчас ближайший стационар находится на другом краю области - в Подольске.

Всё потому, что когда у нас построили большую больницу в Звенигороде, её отдали под Пенсионный фонд. Пусть его разместят в замке и освободят здание, где он сейчас, под больницу, - рассказала женщина журналистам.

Звучали и предложения о том, чтобы открыть учреждение прямо в замке Аллы Пугачёвой. Однако бизнесмен Андрей Ковалёв считает, что это невозможно: слишком уж нестандартная у особняка планировка.

Самое лучшее - продать его. Может быть, за 60 или 100 млн рублей его и купят, например, для размещения картин или другой частной коллекции, - предложил Ковалёв.

В прошлом в замок Пугачёвой предлагали водить экскурсии. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян считает, что сам по себе замок не особо интересен - людям интереснее старинные строения в Беларуси. Зато он предложил открыть в особняке дом-музей Пугачёвой.

Правда, местные жители идею не оценили. По их мнению, деревня от появления дома-музея Аллы Пугачёвой ничего не получит - туристические налоги поступают в бюджет области, а не населённого пункта. Кроме того, в деревне Грязь уже есть туристический маршрут по местам боевой славы, который собеседник портала посчитал более интересным и перспективным.

Напомним, ранее Маргарита Симоньян рассказала о судьбе замка Аллы Пугачёвой. Как писал портал 2x2.su, журналистка считает, что его должны отобрать у певицы.