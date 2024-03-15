45-летняя ведущая «Ревизорро» показала фигуру в бикини

Телеведущая Елена Летучая, наиболее известная по шоу «Ревизорро» на телеканале «Пятница!», опубликовала фото в купальнике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На новых фото 45-летняя Елена Летучая позировала в пестром бикини на пляже в Африке. Телеведущая уже несколько недель путешествует с семьей.

«Как всегда богиня! Очень красиво», «Восхищаюсь вашей красотой», «Красивая женщина, мечта поэта», «Идеальная фигура», «Красавица», «Модель», «Красивая фигура»,— написали поклонники Летучей в комментариях к посту.

С 2016 года Елена Летучая замужем за бизнесменом Юрием Анашенковым. Общих детей у пары нет, однако Летучая много раз признавалась в соцсетях, что относится к сыновьям мужа как к родным и гордится их успехами.

В мае Елена Летучая рассказала в интервью с журналисткой Надеждой Стрелец о закулисье проекта «Ревизорро». Летучая призналась, что в самом начале сама провоцировала скандалы, чтобы привлечь внимание к программе.