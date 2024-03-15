Звезда Comedy Woman рассказала, где проживает после переезда из РФ

Звезда Comedy Woman, юмористка Наталья Еприкян призналась, что оказалась в Армении во время пандемии коронавируса и осталась жить в этой стране. Об этом артистка рассказала в подкасте YouTube-каналу Radio Van.

«Надумала переехать, потому что в России тоже произошли определенные перемены. Мне стало не очень весело делать там что-то новое, реанимировать старое», — заявила Еприкян.

По словам юмористки, во время локдауна она накопила идеи для будущих проектов, а затем решила попробовать как автор сериала в жанре мокьюментари в Армении. Она призналась, что пилотная серия уже снята и смонтирована, однако эпизод пока еще не вышел. Шоу написано не на русском, а «частично на армянском», добавила артистка. Еприкян отметила, что родилась в Тбилиси, поэтому армянский язык для нее родной.

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«Кому ни показываю вроде всем весело. Это вообще для иностранного зрителя рассчитано, для какого-то «Нетфликс». Сняла про своего друга Арсена Григоряна. Очень легко написалось», — заявила юмористка.

Премьера шоу Comedy Woman состоялась в 2008 году, его ведущей все это время была Наталья Еприкян. Однако после закрытия шоу в 2020 году юмористка пропала с эфиров российских телеканалов.