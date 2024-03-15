МакSим прокомментировала сообщения о приостановке карьеры

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) выступила с опровержением сообщений о приостановке концертов и выступлениях под фонограмму.

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"Люди, которые хотя бы минимально следят за моей карьерой, могут заметить, что я всегда выступаю с живым коллективом музыкантов и по некоторым видео в интернете можно заметить, что пою я вживую даже когда лучше было бы фонограмму включить", - написала певица под фото в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). "Как раз недавно я сказала, что концертная деятельность будет, но ставить такое количество мероприятий, как это было раньше, на износ, я больше не буду. Не теряемся, скоро много новостей и сюрпризов!" - пообещала она.

Известно, что в 2023 году артистка прошла лечение от алкогольной зависимости, стоившее немалых денег. В проблемах женщины тогда обвинили ее директора.