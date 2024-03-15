Стало известно, где сейчас живет Валерий Леонтьев

Концертный директор певца Валерия Леонтьев Борис Чигирев заявил в беседе с NEWS.ru, что на данный момент исполнитель находится в Москве.

Мужчина рассказал, что в январе 2024 года Леонтьев улетал в ОАЭ, чтобы выступить на вечеринке у друзей. Директор заявил, что исполнитель принял приглашение только из-за товарищеских отношений с организаторами. Чигирев добавил, что супруга артиста Людмила Исакович проживает в Майами.

При этом директор не стал комментировать, почему Леонтьев отказывается высказываться по поводу СВО России на Украине. По словам Чигирева, ответить на этот вопрос может только артист самостоятельно.

В январе 2024 года стало известно, что Валерий Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020 года. По данным kp.ru, гонорар певца за мероприятие составил порядка 10 млн рублей. Исполнитель был на сцене меньше часа.

В июле 2023 года ходили слухи, что музыкант перебрался в США — предположительно, в Майами. У него в собственности находится двухэтажная вилла стоимостью почти $5 млн.

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