Певец Филипп Киркоров пришел вместе с отцом, эстрадным исполнителем Бедросом Киркоровым на выборы президента России. Как сообщает Telegram-канал Shot, они проголосовали на одном из московских избирательных участков.

Поп-король выбрал своего кандидата через электронный терминал, а его отец — с помощью бумажного бюллетеня. В беседе с журналистами Филипп Киркоров рассказал, что голосовать — это их семейная традиция. На вопрос журналиста о «выбранной двери», артист ответил, что двери его дома всегда открыты для хороших людей.

«Я выбираю, чтобы все было распахнуто. Двери моего дома всегда открыты нараспашку всем хорошим людям», — сказал певец.

Артист также заявил, что трехдневные выборы — хороший период для голосования, поскольку у человека остается время на то, чтобы сделать выбор сердцем.