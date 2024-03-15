Наследство Бориса Грачевского: как поделили деньги создателя «Ералаша»

Родственники создателя и художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского поделили его наследство, сообщает «Комсомольская правда».

Как отмечается, среди наследников кинорежиссера – вдова Екатерина Белоцерковская, 3-летний Филипп Грачевский, который является сыном от третьего брака Бориса Грачевского, 11-летняя Василиса (дочь худрука детского киножурнала от второго брака), 51-летний Максим и 44-летняя Ксения (дети от первого брака).

Максим не заявлял права на наследство. Вдова не получила половины наследства, так как ее муж владел всем имуществом до официального вступления с ней в брак. Так, наследство все поделили поровну – на четыре части.

В списке наследства числится трехкомнатная квартира в столице, дом в Подмосковье (300 кв м) и доля в «Ералаше». Во всех объектах наследования вдова и дети Грачевского получили по ¼ доле – кроме квартиры.

Отмечается, что старшей дочери Грачевского уже принадлежит 12,49 % от общей доли в ООО «Ералаш» и столько же в ООО «Продюсерский Центр Ералаш». Вдове, младшему сыну и младшей дочери досталось столько же.

«Вдова перепишет свои 12,49 % на Ксению, которая погасила ее долг. У Григоряна – 51% и 50%. У Грачевского было – 49% и 50%», - говорится в статье издания.

Напомним, что Грачевский умер в 2021 году из-за осложнений коронавирусной инфекции. По итогам последнего судебного заседания, которое прошло месяц назад, подана апелляционная жалоба, пишет издание.